Alimentazione sana e acido ialuronico: la ricetta per una pelle fantastica

Godere di una bella pelle non è difficile. Si tratta soltanto di fare le scelte corrette a tavola, e di utilizzare i migliori trattamenti beauty, con formule cosmetiche che non disdegnano l’acido ialuronico, capace di regalare tono alla cute, donandole un aspetto più giovane e sano.

Integrare l’acido ialuronico con l’alimentazione consente di stimolare la sintesi del collagene, una fantastica proteina che dona alla pelle compattezza e ne aumenta l’elasticità.

Chi desidera garantirsi un autentico elisir di giovinezza può provare il siero viso con l’1,5% di acido ialuronico. Inserirlo abitualmente nella skincare consente di amplificare gli effetti della dieta alimentare.

L’acido ialuronico, prodotto in maniera del tutto naturale dal nostro corpo in giovane età, comincia a scarseggiare con il passare degli anni. Dopo i trent’anni l’organismo ne sintetizza sempre di meno, e la pelle ne risente assumendo un colorito spento, diventando secca e perdendo inevitabilmente tono.

Per assumere a tavola la giusta quantità di questa prodigiosa molecola, componente fondamentale del tessuto umano, puntiamo sui cibi ricchi di vitamina C, che ci permettono di contrastare i radicali liberi e garantire un importante effetto antiossidante.

Fra gli alimenti che non devono mancare nella dieta troviamo i più vitaminici come fragole, broccoli, spinaci, kiwi, ma in generale frutta e verdura a piacere.

Alleati della pelle nella produzione di acido ialuronico sono anche zinco e magnesio, che garantiscono un importante rinnovo cellulare, e possiamo disporne scegliendo di consumare uova, mandorle e avena.

La dieta della bellezza: dieci alimenti per una skincare naturale

Una pelle elastica e morbida non è un sogno. Se la genetica ci aiuta a mantenere un aspetto giovane, non dobbiamo dimenticare che possiamo sfruttare il valore aggiunto dei cibi, che supportano l’organismo nella produzione di antiossidanti, acidi grassi, omega 3 e sali minerali.

Oltre al valore intrinseco dei cibi, per ottenere buoni risultati è importante cucinare correttamente gli ingredienti, e consumare preferibilmente a crudo quelli contenenti le vitamine. Assaporare carote, pomodori e peperoni, evitando trasformazioni in cottura, ci permette di avere la massima disponibilità di vitamina C, soprattutto se si valuta l’abbinamento con i grassi buoni, ricchi di Omega 3 e vitamina E, come ad esempio quelli contenuti nell’olio extravergine di oliva.

La dieta per una pelle perfetta ci consiglia di portare in tavola dieci alimenti insostituibili, per un pieno di salute e bellezza:

. salmone e pesce azzurro, ricchi di acidi grassi e omega 3;

. agrumi, con elevata componente di vitamina C ideali per la formazione del collagene;

. pomodori, che donano a piene mani il licopene potente antiossidante naturale;

. patate, super antiossidanti grazie all’elevata presenza di selenio;

. carni bianche, contenenti zinco che favorisce il turn over cellulare e integra collagene ed elastina;

. frutta e verdure, di cui scoprire il valore soprattutto delle specie gialle e arancioni, che godono di una forte presenza di vitamina A, valido riparatore della pelle dalle proprietà antiossidanti;

. frutta secca per un pieno di vitamina E, elasticizzante naturale;

. cetriolo, ideale per il contenuto di silicio, perfetto per riparare e rigenerare i tessuti;

. bacche scure, per garantirsi una cascata di antociani, che uniscono fra loro le fibre elastiche del derma;

. e infine il tè verde, antiossidante per eccellenza.