Albume d’uovo: sai quali sono i benefici per salute?

L’ albume è la parte bianca dell’uovo che avvolge il tuorlo.

, privo di carboidrati e zuccheri. Un pasto proteico, ricco di vitamina B2 e potassio. Ideale per dare energia quotidiana e far crescere la muscolatura negli sportivi.

Se state cercando un alimento senza carboidrati e zuccheri allora l’albume d’uovo fa al caso vostro, inoltre apporta tanti altri benefici all’organismo.





Albume d’uovo: le proprietà nutrizionali

Il tuorlo dell’uovo è avvolto da una sostanza gelatinosa, ovvero l’albume d’uovo.

Potete riconoscerla quando cuocete l’uovo perché questa parte diventa bianca e solida.

Quando scoprirete tutti i benefici per la salute dell’albume d’uovo, inizierete a mangiarlo con più gusto e consapevolezza; oltre alla leggerezza che vi lascerà: contiene solo 43 kcal per 100 g di albume.

Per approfondire, in 100 gr di albume d’uovo sono presenti:

87,7 g di acqua

carboidrati in tracce (zuccheri solubili)

lipidi in tracce

10,7 g di proteine

Fra le vitamine e i minerali, 100 g di albume d’uovo apportano:

7 mg di calcio

0,1 mg di ferro

15 mg di fosforo

12 mg di magnesio

0,1 mg di niacina

135 mg di potassio

0,04 g di rame

0,27 mg di riboflavina

3,2 µg di selenio

179 mg di sodio

0,02 mg di tiamina

0,26 mg di zinco

Un alleato per la tua salute

Le uova forniscono proteine d’eccezione e gli albumi contengono più della metà delle sue proteine oltre a non presentare carboidrati, zuccheri e grassi saturi.

Adesso vi spiegheremo nel dettaglio l’importanza del mangiare un alimento ricco di potassio, riboflavina e proteine.

Potassio

Un albume contiene 135 mg di potassio un minerale che viene associato alla salute del cuore, delle ossa e al funzionamento complessivo delle cellule e degli organi. L’intero organismo ne ha bisogno per svolgere le sue funzioni.

Il potassio riduce il rischio di malattie cardiovascolari e ischemiche (la temporanea interruzione o riduzione dell’afflusso di sangue nel cervello).

Riboflavina

I bianchi d’uovo contengono 0,27 mg di riboflavina o meglio conosciuta come vitamina B2. Questa vitamina è detta idrosolubile ovvero che non può essere accumulata nell’organismo ma deve essere introdotta attraverso l’alimentazione; svolge un ruolo essenziale nella sintesi di tutti i processi energetici. Rilascia al corpo l’energia necessaria per svolgere tutte le attività quotidiane. Inoltre svolge un ruolo anche di antiossidante, ‘combattendo’ i radicali liberi.

Proteine

L’albume contiene 10,7 g di proteine. Senza di esse non ci sarebbe vita! Sono fondamentali per la pelle, per i capelli, per le ossa, producono ormoni, consentono al sistema immunitario di funzionare efficacemente e sono degli ottimi alleati per gli sportivi in quanto favoriscono la crescita muscolare.

Ideale nella dieta, aumentano il senso di sazietà. Inoltre, studi scientifici hanno dimostrato che le diete ad un più alto contenuto di proteine sono state associate un minor rischio di sviluppare ipertensione.