Agenzia Europea del Farmaco: “Via libera al vaccino di Pfizer nell’Unione Europea”

«L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer – Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia». Lo ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

«L’autorizzazione a questo primo vaccino anti Covid è anche un’indicazione del fatto che il 2021 può essere più luminoso del 2020». così il direttore esecutivo dell’agenzia europea del farmaco EMA, Emer Cooke, durante l’incontro in cui è stato annunciato il via libera in Unione Europea per il vaccino anti-Covid Pfizer/BioNTech.

Cooke ha aggiunto che il vaccino anti Covid sviluppato da Biontech Pfizer è sicuro ed efficace: «La nostra opinione scientifica prepara la strada alla prima messa in commercio del vaccino. È un passo significativo nella lotta a questa pandemia. È un risultato storico l’aver sviluppato e autorizzato un vaccino in meno di un anno»,

La direttrice ha sottolineato che questo è stato raggiunto grazie alla «dedizione» di scienziati, medici, volontari della sperimentazione ed esperti. «Possiamo garantire ai cittadini la sicurezza e l’efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari», ha evidenziato. «Abbiamo lavorato tutto il giorno», ha aggiunto.