Addome gonfio: un fastidio più comune di quanto pensi

Provare una sensazione di gonfiore e di malessere dopo i pasti, soprattutto quelli principali, è una situazione che colpisce tantissime persone, più di quanto immagini. Il fatto che non provochi un vero e proprio dolore rende il fastidio del gonfiore addominale qualcosa con cui bene o male si impara a convivere. In realtà si tratta sempre di un sintomo, ovvero un avvertimento del fatto che qualcosa non va nel funzionamento dell’apparato digestivo.

La buona notizia è che di regola questo tipo di disturbo può essere curato con facilità, sia seguendo dei comportamenti più corretti dal punto di vista alimentare, sia assumendo degli integratori che rendano la digestione meno problematica. Durante la digestione infatti è normale che venga prodotta aria nello stomaco, grazie al funzionamento degli organi intestinali. Anche il fatto di aprire la bocca per mangiare o bere comporta ingoiare aria: ma quando la quantità prodotta dallo stomaco è eccessiva, ecco che arriva il fastidio.

Anche se non sono disturbi dolorosi, possono metterci seriamente a disagio durante un pranzo o una cena, e darci quella sensazione di gonfiore poco piacevole. Come fare quindi per evitare di sentirsi come un pallone a fine pasto? Ci sono degli accorgimenti che riguardano per prima cosa i cibi da evitare e quelli invece che andrebbero scelti per evitare di incorrere nel gonfiore. Una digestione che produce molta aria compromette anche la tua produttività pomeridiana al lavoro e il tuo sonno notturno. Per questo va affrontata con i giusti rimedi, che consistono anche in integratori naturali da assumere prima o dopo pasti.

Gonfiore addominale: cause e rimedi

Vediamo più nel dettaglio come poter affrontare il fastidioso gonfiore che si presenta puntuale alla fine di un pasto, anche in base alle possibili cause che lo provocano: