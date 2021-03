A cosa serve l’olio di neem? Le proprietà benefiche (non solo per il corpo)

L’ olio di neem è proviene dai semi di Azadirachta Indica, pianta originaria dell’India.

L’olio di neem

Parliamo di un olio ricavato a freddo dai semi di Azadirachta Indica, pianta originaria dell’India, cui nome fu dato in onore della dea Neemari.

Le applicazioni di quest’olio sono molteplici e spesso poco conosciute, gli effetti medicamentosi sono contenuti nei semi (e non solo).

Una pianta utilizzata nella tradizione ayurvedica che mira a migliorare la condizione di vita dell’essere umano tramite l’armonia con la natura.

L’olio di neem ha proprietà molto apprezzabili:

antibatterica;

antinfiammatoria;

antiparassitaria;

antibiotica.

Quest’olio – se puro – non ha un odore molto gradevole quindi non lasciate trarvi in inganno da odori piacevoli che potrebbero contenere altre sostanze non naturali o aromi. A quello puro potreste aggiungere voi degli oli essenziali.

Se siete determinati nell’acquistare l’olio di neem potrete trovarlo sotto forma di applicazione esterne o cosmetiche da utilizzare sia sugli animali che sulle piante.

Proprietà e benefici dell’olio di neem

Abbiamo già visto le 4 proprietà fondamentali di quest’olio che lo rendono essenziale per la salute ed il benessere del proprio corpo ma anche per quello delle piante e degli animali: protegge dagli attacchi di parassiti.

Oltre a contrastare funghi, batteri e virus, quest’olio svolge un’azione idratante, ristrutturante e rigenerante per i tessuti quindi può essere efficace contro acne, psoriasi, eczemi ma anche per i capelli in caso di punte sfibrate, presenza di forfora e secchezza.

Potreste trovarlo in erboristeria sotto forma di altre preparazioni (creme per la pelle, per i piedi, saponi, etc.).

Adesso andremo ad indagare alcune delle proprietà elencate in precedenza [Fonte: cure-naturali.it]: