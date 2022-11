9 sintomi comuni del linfoma

Il linfoma è un tipo piuttosto comune di cancro.

In molti casi, il linfoma non viene diagnosticato subito perché i suoi segni e i sintomi sono così a malapena percepibili che le persone semplicemente li ignorano fino a quando cominciano a sentirsi male. L’altro problema con il linfoma è che i suoi sintomi a volte si sovrappongono a quelli di molte altre condizioni meno gravi, rendendo difficile la diagnosi.

Ma ci sono alcuni sintomi che sono spesso presenti sin dalle prime fasi della malattia:

STANCHEZZA

Tutti i tipi di cancro esauriscono l’energia del corpo. La stanchezza e la debolezza che non migliorano con il sonno e il riposo possono essere un segno di un linfoma.

LINFONODI INGROSSATI

Questo è il sintomo più comune della malattia. I linfonodi possono essere particolarmente visibili se si trovano nel collo, nelle ascelle, nell’inguine e sopra la clavicola. Nel linfoma, i linfonodi ingrossati di solito non sono dolorosi.

PERDITA DI PESO

Perdere peso senza alcun cambiamento nelle abitudini alimentari può segnalare un linfoma. La malattia può anche causare la perdita di appetito.

CAMBIAMENTI DI TEMPERATURA CORPOREA

Nelle persone con il linfoma può essere presente sia la febbre persistente inspiegabile che brividi non causati da un’infezione.

SUDARE ABBONDANTEMENTE

Se questo sintomo è presente, avviene soprattutto di notte. A volte è così intenso da disturbare il sonno. Questo sintomo può manifestarsi anche durante il giorno.

PRURITO DELLA PELLE

Il prurito non diminuisce o va via solo per un breve periodo se si tenta di applicare una crema o un unguento sulla zona interessata.

SINTOMI ADDOMINALI

Se il linfoma colpisce l’addome, può causare sintomi, come gonfiore, dolore e pressione nella pancia e diarrea.

SINTOMI NEL TORACE

Se il linfoma colpisce il torace, possono essere presenti sintomi come dolore al petto e pressione, tosse e problemi respiratori.

SINTOMI CEREBRALI

I linfomi nel cervello possono causare sintomi che includono mal di testa, problemi di vista e talvolta convulsioni.

I linfomi possono causare, comunque, sintomi diversi in persone diverse, a seconda della posizione. In caso di sospetti, andare dal medico.