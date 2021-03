5 cose che succedono se laviamo i capelli troppo spesso

C’è chi si lava i capelli ogni giorno e chi lo fa una sola volta alla settimana. Chi fa meglio? Ebbene, i secondi. E ci sono segnali che indicano che stiamo lavando troppo spesso i capelli e hanno bisogno di fare una pausa dello shampoo, come spiegato su BrightSide.me.

Perdita di capelli più del solito

Mentre è del tutto normale perdere alcuni capelli sotto la doccia, lavarli troppo spesso e usare troppo shampoo può influire sulla loro crescita e alla fine può portare alla caduta. Lo shampoo, infatti, elimina gli oli naturali prodotti dal cuoio capelluto, influenzando il microbioma. Quando il cuoio capelluto è sbilanciato, impedisce la crescita di nuovi capelli e rende le trecce più fragili. Per mantenere in equilibrio il microbioma del cuoio capelluto, si consiglia di utilizzare shampoo delicati e privi di solfati.

Più doppie punte

Tagliare i capelli regolarmente può aiutare a tenere a bada le doppie punte ma l’abitudine di lavare i capelli ogni giorno potrebbe sabotare i buoni effetti del taglio di capelli. I capelli bagnati, infatti, sono molto fragili e soggetti a rotture, quindi più li laviamo, maggiori sono le possibilità che le estremità si spezzino. Il lavaggio eccessivo e l’asciugatura aggressiva con un asciugamano assorbono l’umidità dai capelli che può provocare punte eccessivamente secche e ruvide.

Capelli più grassi

Anche se lo shampoo dovrebbe lasciare i capelli perfettamente puliti, può renderli più grassi. Quando ci laviamo i capelli troppo spesso, il cuoio capelluto produce una produzione eccessiva di olio per reidratarsi. Lavare i capelli meno spesso è in realtà la chiave per mantenerli puliti più a lungo.

Capelli meno lucenti

Se cominciamo a notare che i capelli hanno perso la loro lucentezza, è probabile che abbiano bisogno di una pausa dal lavaggio. Una costante mancanza di umidità può influire sulla consistenza dei capelli, lasciandoli opachi e spenti. Oltre a rimuovere il sebo dai capelli, lo shampoo frequente può anche causare l’accumulo di residui, facendo apparire i capelli meno lucenti.

Capelli meno colorati

Se abbiamo i capelli tinti, prestiamo attenzione a quanto a lungo il colore rimane vivace perché può spesso indicare che li stiamo lavando troppo spesso. Lo shampoo frequente, infatti, può opacizzare il colore e farlo sbiadire più velocemente. Si raccomanda di allenare le ciocche a essere lavate ogni 2-3 giorni e di utilizzare prodotti realizzati appositamente per i capelli tinti.