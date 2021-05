5 benefici per la salute dell’acqua di cocco

L’acqua di cocco è una bevanda tropicale molto conosciuta, ha alte concentrazioni di elettroliti, vitamine e minerali.

Non deve essere confusa con il latte di cocco fatto invece da acqua e dalla polpa all’interno di una noce di cocco matura.

Nella medicina tradizionale ayurvedica, si ritiene che l’acqua di cocco aiuti la digestione, la minzione e persino la produzione di sperma. È stata anche tradizionalmente usata per trattare la disidratazione. Un’acqua miracolosa? Scopriamo i suoi 5 benefici!

1. Una bevanda sportiva naturale

Gli elettroliti naturali dell’acqua di cocco la rendono un ottimo abbinamento per le bevande sportive tradizionali come Gatorade. Realizzato senza zuccheri aggiunti, coloranti alimentari o dolcificanti artificiali, molte persone scelgono l’acqua di cocco come bevanda dalle prestazioni più naturali.

Gli studi hanno dimostrato che l’acqua di cocco può funzionare altrettanto bene di una bevanda sportiva tradizionale per mantenerti idratato e aiutare a reintegrare i liquidi dopo una corsa. Tuttavia, l’acqua di cocco ha meno sodio, il principale elettrolita che si perde con il sudore, rispetto alla maggior parte delle bevande sportive. Ha anche meno carboidrati di molte bevande pensate per le prestazioni di resistenza. Ciò significa che potrebbe non darti energia sufficiente per un lungo periodo di esercizio (più di 90 minuti), ma ti aiuterà a reidratarti in seguito.

2. Ha un basso contenuto di calorie

Con solo 45 calorie in una tazza, l’acqua di cocco è un ottimo sostituto per bevande più caloriche come bibite o succhi. L’acqua di cocco contiene meno zuccheri e carboidrati rispetto alla maggior parte dei succhi. Ha anche più minerali ed elettroliti come sodio e potassio. Tuttavia non può competere con l’acqua che ha 0 calorie.

3. Contiene potassio

L’acqua di cocco ha più di 10 volte la quantità di potassio della maggior parte delle bevande sportive. Un bicchiere di acqua di cocco è ricco di tanto potassio quanto una banana e aiuta nel contrastare i crampi.

4. Contiene calcio e magnesio

Il calcio aiuta i muscoli a contrarsi e funzionare correttamente. Mentre ti alleni, i muscoli tirano le ossa e le scompongono leggermente. Man mano che il tuo corpo si riprende, le tue ossa usano il calcio per diventare più forti e ripararsi.

Il magnesio aiuta a spostare il calcio e il potassio nei muscoli per favorire la contrazione e il rilassamento. Aiuta anche con la produzione di energia e supporta la funzione degli organi. Un duro allenamento può lasciarti impoverito di magnesio e soggetto a crampi, muscoli irrequieti e spasmi.

Sebbene l’acqua di cocco contenga più calcio e magnesio rispetto ad altre bevande sportive o succhi di frutta, non è una fonte concentrata di nessuno dei due minerali. L’acqua di cocco contiene meno del 5% della quantità raccomandata di calcio e magnesio.

5. Contiene antiossidanti

Oltre a tutti i suoi benefici idratanti, l’acqua di cocco contiene antiossidanti che aiutano a neutralizzare lo stress ossidativo e i radicali liberi creati dall’esercizio. Bevi acqua di cocco fresca per ottenere i più alti livelli di antiossidanti.