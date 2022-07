21enne muore dopo che una zanzare le punge l’occhio, cos’è successo?

Raro e tragico il caso medico di Oriana Pepper, inglese, apprendista pilota di easyJet.

Come riportate da molte fonti internazionali, tra cui la BBC, la giovane di 21 anni è morta il 12 luglio 2021 dopo essere stata punta da una zanzara pochi giorni prima ad Anversa, in Belgio, mentre stava completando la sua formazione.

Com’è potuto succedere?

Dopo avere superato brillantemente gli esami teorici, Oriana si è recata in Belgio per completare la sua formazione e apprendere la gestione tecnica degli strumenti di pilotaggio degli aerei di linea di easyJet.

Durante il suo soggiorno in pianura, Oriana fu punta da una zanzara, nell’occhio destro. Era il 7 luglio 2021: la giovane si rese subito conto del gonfiore all’occhio, il segno evidente dell’infezione. La donna, quindi, si recò al pronto soccorso di un vicino ospedale dove i medici le somministrarono degli antibiotici. Quel trattamento, però, si rivelò inefficace e, due giorni dopo, il nuovo ingresso in ospedale ma in condizioni critiche. Il cuore di Oriana smise di battere tre giorni dopo, il 12 luglio.

Uccisa dall’embolia settica

Un esame forense ha rivelato che la causa della morte della giovane donna fu un’embolia settica che si era formata nel suo cervello.

Più precisamente, si trattò di un coagulo di sangue cerebrale aggravato da un’infezione batterica, in questo caso Staphylococcus Aureus.

Oriana, però, non sapeva che soffriva di un’anomalia genetica di tipo OTULIN, che rende le persone più suscettibili alle gravi infezioni da stafilococco.

Come riportato su BlogSicilia.it, il medico legale che ha eseguito l’autopsia ha affermato: “Non ho mai visto un caso come questo. Una tragedia sfortunata per una giovane donna che aveva davanti a sé una vita e una carriera meravigliosa”.