10 segnali d’allarme che il corpo manda (e che spesso non ascoltiamo)

Il nostro corpo è in grado di dirci quando qualcosa non va bene ma non sempre lo ascoltiamo.

Il problema principale con i segnali di allarme del nostro corpo è che sono piuttosto vaghi e questo rende difficile determinare la causa.

Ecco una lista di 11 sintomi più comuni che non dovremmo ignorare.

DESIDERIO PER UN CERTO TIPO DI CIBO

Può capitare di avere voglia di un determinato alimento. Di solito, desideriamo determinati cibi perché il nostro corpo è privo di nutrienti specifici. La seconda ragione potrebbe essere la mancanza di sonno: determina stress nel corpo che aumenta la voglia di mangiare cibi dolci e/o salati.

Soluzione: smettere di acquistare cibi preconfezionati, preparati e salati. Dormire quanto basta per ricaricare le batterie e prendersi cura del proprio benessere emotivo.

CRAMPI ALLE GAMBE

Cosa potrebbe esserci di peggio che svegliarsi con un dolore acuto e prolungato alle gambe? Il motivo principale per cui il corpo ci dà questo segno è l’insufficiente afflusso di sangue, causato dal restringimento delle arterie. Un altro motivo potrebbe essere che i nervi della colonna vertebrale vengono pizzicati, anche per le troppe camminate.

Soluzione: mangiare più alimenti che contengono potassio, come pomodori, arance e banane. O semplicemente bere più acqua durante il giorno.

PELLE SECCA

Molte persone hanno la pelle secca. Questa condizione può sembrare innocua, ma non è sempre così. Il motivo principale è la stagione. Alcune persone sono colpite negli inverni secchi, altre nelle estati umide. Anche sapone e detersivi possono causare la pelle secca.

Soluzione: includere grassi sani nella dieta. Si trovano in avocado, pesce grasso, noci e semi.

MAL DI TESTA

Milioni di persone in tutto il mondo soffrono quotidianamente di mal di testa, che possono derivare da un raffreddore, un’infezione o febbre. Il mal di testa può anche provenire da stress emotivo, depressione, mancanza di sonno, alcuni farmaci e dal saltare i pasti.

Soluzione: potrebbe essere difficile da fare ma bisogna cercare di ridurre al minimo l’impatto del proprio ambiente. Si consiglia anche di fare un elenco degli alimenti che danno mal di testa, sostituendoli con cibi ricchi di magnesio.

ALITOSI

La causa principale dell’alitosi è la decomposizione tra i denti e le gengive. Una bocca secca può anche causare l’alitosi, dal momento che la mancanza di saliva rende difficile deglutire il cibo. Infine, l’alitosi può essere causata da un’infezione orale, come parodontite o carie.

Soluzione: mangiare cibi più naturali e prestare maggiore attenzione all’igiene orale.

UNGHIE FRAGILI

Le unghie fragili sono un evento comune per le persone di età avanzata ma ci possono essere altre ragioni per le donne, come l’uso frequente di smalto o uno squilibrio ormonale. Le unghie fragili possono anche essere un segno di depressione o di alimentazione scorretta.

Soluzione: consultare un nutrizionista. Ciò aiuterà a scoprire di quali nutrienti ha bisogno il corpo.

STANCHEZZA CRONICA

Se si è esausti dopo una lunga giornata in ufficio, è comprensibile. Ma se si è costantemente stanchi, anche dopo una notte di sonno, e il cervello ha cominciato a “mettere i freni“, potrebbe essere il risultato di uno squilibrio nella nutrizione.

Soluzione: includere più alimenti naturali nell’alimentazione.

DOLORE DURANTE L’ESERCIZIO

Se si avverte regolarmente dolore durante gli esercizi fisi, potrebbe subire un trauma a causa di un muscolo strappato.

Soluzione: riposare i muscoli per un paio di giorni. Se il dolore persiste, consultare uno specialista.

ARTICOLAZIONI GONFIE

Se le articolazioni appaiono un po’ gonfie e rosse, può essere un segno di dermatomiosite. Questa è un’infiammazione del tessuto muscolare sottostante, che può portare ad una diminuzione della produzione di collagene. Poiché questa proteina protegge il corpo dal cancro, la quantità deve essere attentamente monitorata.

Soluzione: se il gonfiore e il rossore delle articolazioni non scompaiono, contattare il medico.

STOMACO GONFIO

Una sensazione di pienezza dopo una ricca cena è una cosa, ma un addome costantemente gonfio è motivo di preoccupazione. U

no dei motivi di questo sintomo è un eccesso di cibi grassi, perché richiedono più tempo per digerire. Inoltre, il gonfiore può essere causato da ipersensibilità a determinati alimenti, come latticini o fagioli. Inoltre, si potrebbe avere una bassa acidità nello stomaco, che porta ad una digestione impropria del cibo.