Si può rimanere incinta con le dita sporche di sperma?

Può sembrare una di quelle risposte che si cercavano sulla rivista ‘Cioè’ (i nati degli anni ’80 ricordano bene) eppure no, non è così adolescenziale come domanda.

Se provate a chiedere alle vostre amiche troverete molte facce perplesse, risposte incerte, alcune convinte e forse sbagliate. Quella del vostro ginecologo no, sarà l’unica risposta valida a cui dovrete fare affidamento.

Non vogliamo sostituirci al parere di nessun professionista ma abbiamo fatto delle ricerche accurate, tali da potervi dare una risposta rassicurante.

È possibile una gravidanza solamente con le dita sporche di sperma?

Quando si è tra le lenzuola è buona regola sentirsi liberi di spogliarsi e non solo dai vestiti ma anche da tutti i pregiudizi e dai limiti, purché ogni atto sia vissuto nella piena serenità, consapevolezza e accettazione da entrambe le parti. Non esistono regole, un modo per iniziare e un modo per finire l’atto sessuale. Non esiste un modo di fare l’amore, può essere più o meno dolce, più o meno romantico. Ci si può eccitare in tantissimi modi. L’eccitazione è un’esperienza personale che si unisce a quella dell’altro, ci si può stimolare in differenti modi e di certo, la penetrazione non è l’unico modo per darsi piacere. Siete d’accordo?

Anche decidere di masturbarsi vicendevolmente può essere un’esperienza totalizzante, ci si può parlare nel durante (o stare in silenzio ad ascoltare i gemiti), fantasticare insieme, sentire la pienezza del membro del tuo uomo che sta per esplodere e venire proprio tra le tue mani.

A quel punto devi fermarti un attimo e pensare che ogni pratica che comporta l’inserimento in vagina dello sperma (anche solo con le dita) può comportare un rischio di gravidanza indesiderata.

Ebbene sì, anche se non è il tuo uomo ad eiaculare dentro di te ma sono le tue dita (o le sue) sporche di sperma ad entrare in vagina, il rischio (seppur minore) di restare incinta c’è e va considerato.