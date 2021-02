Mignardi eletto presidente Fih “Insieme faremo un grande hockey”

ROMA (ITALPRESS) – Sergio Mignardi guiderà la Federazione italiana hockey anche per il quadriennio 2021/2024. Nella 29esima assemblea elettiva, riunita al PalaFijlkam di Ostia con una partecipazione altissima (addirittura il 99,4% degli aventi diritti al voto), Mignardi ha ottenuto il 55,84% delle preferenze, mentre lo sfidante Ermanno Silvano si è fermato al 44,16%. Si chiude così il breve periodo di commissariamento affidato al segretario generale del Coni Carlo Mornati e reso necessario dall’esito dell’assemblea elettiva dello scorso 20 settembre, in cui Mignardi e Silvano non avevano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, fermandosi entrambi al 49,95%. “Ringrazio tutti coloro che hanno voluto rinnovarmi la fiducia – ha dichiarato Mignardi, al terzo mandato alla guida della Federazione italiana hockey – Oggi è importante, ma è ancora più importante lavorare per le generazioni future: tutti insieme faremo un grande hockey”. L’assemblea ha inoltre scelto i rappresentanti del nuovo Consiglio federale: in quota affiliati sono stati eletti Marco Bonacini, Loredana Camporese, Carlo Corsi, Denis Faccioli, Martina Marchiori, Stefano Pagliara e Giuseppe Palmieri; Marco Grassi è il rappresentante dei tecnici, mentre per gli atleti sono stati scelti Antonio Spignolo e Roberta Lilliu.

