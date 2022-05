Casinò non AAMS – Siti di Slot Non AAMS

Non AAMS in linea Casinò Guida

In linea gioco d’azzardo siti sono stati consentiti in Italia nel 2006, e il governo della nazione da allora ha imposto la licenza AAMS su tutti i casinò che operano nel paese.

Tuttavia, molti giocatori continuano a favorire i siti non approvati da ADM, soprattutto perché non possono accedere ai migliori giochi e bonus da casinò. I giocatori italiani richiedono una migliore esperienza, che è dove i casinò che non fanno parte del programma AAMS entrano in gioco. Visita il Casinononaams.it per ulteriori informazioni sui casinò online non AAMS.

Questi casinò online hanno spesso:

Più giochi e fornitori di software sono ora accessibili.

Semplice KYC o nessuna verifica.

Non ci sono limitazioni ADM.

Pagamenti con AMEX e criptovalute.

Qual è il significato di AAMS?

AAMS è un acronimo che sta per Agenzia Dogane e Monopoli di Stato, che si traduce nell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Rappresenta l’organismo di regolamentazione italiano responsabile delle piattaforme di gioco su internet e delle sedi terrestri. Questa organizzazione è praticamente la stessa del UKGC nel Regno Unito o la Spelinspektionen in Svezia, come molti appassionati di casinò non-UK sono consapevoli.

Se un casinò online ha una licenza AAMS, verrà mostrato il logo dell’organizzazione, generalmente nella parte inferiore della pagina web. Cliccando sul link, è possibile verificare la validità della licenza.

Molti giocatori, come in quelle nazioni, sono insoddisfatti delle restrizioni e della legislazione imposte dall’AAMS. E, proprio come i giocatori del Regno Unito scelgono di non giocare su Gamstop, i giocatori italiani preferiscono non giocare ai giochi da casinò su AAMS.

Poiché la comunità iGaming in tutto il mondo è pienamente consapevole di questo, ci sono diversi casinò off-shore che permettono ai giocatori italiani. Questo fondamentalmente permette ai giocatori di sperimentare l’intera gamma di ciò che internet gaming ha da offrire senza essere limitato da AAMS Italia.

È legale partecipare ai casinò senza una licenza AAMS?

Sì, la registrazione per i siti di gioco non-AAMS è del tutto legale e sicuro. Allo stesso modo, per quanto gli individui del Regno Unito possono aderire casinò che non sono su gamstop, gli italiani possono aderire casinò che non hanno una licenza AAMS.

Sebbene l’Italia consideri questi siti illegali, normalmente cerca di frenare la crescita dei casinò non autorizzati AAMS piuttosto che punire i giocatori che si uniscono a loro. Inoltre, nessun player italiano è mai stato penalizzato per aver partecipato a uno di questi siti off-shore.

Il vero problema qui è trovare le sedi corrette per aderire. Si deve cercare per i più grandi casinò online europei o altri siti di gioco d’azzardo che accolgono i giocatori italiani, garantendo anche che questi siti sono di migliore qualità. Abbiamo fatto un punto per individuare i casinò online che sono senza dubbio tra i migliori italiani possono aderire, in modo da non dovete preoccuparvi di imbattersi in una frode.

Perché partecipare a casinò non AAMS?

Normalmente scansioniamo più recensioni di casinò del Regno Unito per trovare i migliori siti non UKGC, e abbiamo fatto lo stesso per le piattaforme che non avevano una licenza AAMS. Ecco i fattori chiave che abbiamo scoperto che spiegano completamente perché questi siti sono migliori:

Gamma di siti web accessibili

Non ci sono abbastanza casinò AAMS per gli italiani tra cui scegliere in questo momento. Questo non è il caso per i casinò che non fanno parte di questo programma ancora consentire ai giocatori italiani.

Giochi migliori

Entrambe le piattaforme AAMS e non AAMS sono dotate di molti giochi, ma quest’ultimo ha generalmente più opzioni e varietà, in particolare quando si tratta di slot. Lo scenario è paragonabile a quello del Regno Unito, dove i giocatori hanno accesso a una pletora di slot che non sono disponibili su Gamstop. Si può giocare slot da Novomatic, Microgaming, NetEnt, Mr Slotty, Play’n G, e molti altri fornitori ben noti.

I bonus che sono più redditizio

Bonus su siti di gioco non-AAMS sono quasi di solito più gratificante qui, con requisiti di scommessa più bassi. Potrai beneficiare di 100 per cento e 200 per cento di corrispondenza incentivi fino a $2.000. Otterrete diversi gratis rotazione offre con 50 o più più giri, così come molti altri vantaggi.

Nessun limite e regolamenti

Poiché i casinò non AAMS non sono soggetti alle stesse leggi e regolamenti dei casinò AAMS, i giocatori beneficiano di meno restrizioni. Nella maggior parte delle situazioni, saranno casinò Curacao on-line, dal momento che non hanno molte restrizioni di obbedire.

Ultimi pensieri

Questo è tutto ciò che devi sapere sui casinò online se non hai la licenza AAMS onnipresente. Con una varietà di opzioni, molte delle quali sono in genere superiori in termini di bonus lucrativi e affascinanti giochi da casinò, devi semplicemente unirti a uno per vedere di persona.