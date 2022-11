L’aloe vera è cancerogena? Come stanno le cose

L’aloe vera è cancerogena? Sono tantissime le persone che si pongono questo interrogativo, e non a caso. Il motivo è legato al fatto che, nel 2021, la Commissione Europea ha diramato un regolamento in cui si vietava la commercializzazione di integratori a base di aloe vera. Decisione, a detta di molti, non inattesa. Come mai? Per via del punto di vista che, nel 2018, l’Efsa, ossia l’autorità europea per la sicurezza alimentare, mise in primo piano relativamente all’aloe vera, che venne definita genotossica.

Si può stare tranquilli? Nelle prossime righe, vediamo assieme la risposta a questa domanda. Come sempre, dal momento che il nostro non è un portale medico, ti invitiamo, qualora dovessi avere dei dubbi sul tuo stato di salute, a contattare lo specialista di fiducia.

L’aloe vera è genotossica? Cosa dicono gli esperti

Sulla genotossicità dell’aloe vera si sono espressi diversi esperti. Premettendo il fatto che il regolamento sopra citato deve ancora essere applicato nel nostro Paese, rammentiamo che, secondo diverse voci autorevoli, sul tema è stata fatta molta confusione, mettendo in primo piano una comunicazione non certo efficace, ma anzi potenzialmente dannosa per quanto riguarda l’immagine della pianta.

In merito sia al Regolamento della Commissione Europea, sia al punto di vista dell’Efsa, ci sono diversi dubbi. Si parla infatti di conclusione affrettata. Ad aumentare gli interrogativi ci pensa anche il fatto, sottolineato in questi anni da numerosi articoli sul tema, che nel sopra citato regolamento non si parla di indicazioni relative a dosi sicure.

Inoltre, in diversi hanno posto l’accento su termini non scientifici utilizzati nei punti 7 e 8 del Regolamento (espressioni come “molto probabilmente” associati ai potenziali effetti cancerogeni dell’idrossiantracene).

I test in vitro

In quest’ultimo anno e mezzo, gli esperti che si sono pronunciati contro la decisione della Commissione Europea e contro il punto di vista dell’Efsa hanno sottolineato il fatto che, per quanto riguarda l’autorità sulla sicurezza alimentare, il giudizio relativo alla genotossicità è stato dato basandosi solamente su test in vitro.

Di test in vivo ne è stato effettuato solamente uno. Nel corso di quest’ultimo, sono stati utilizzate tutte le parti della foglia, compresa quella esterna nota per la presenza di idrossiantraceni.

Fondamentale è rammentare che le valutazioni dell’Efsa non riguardano in alcun modo il succo di aloe vera che, come ben si sa, viene ottenuto a partire dal gel interno alla foglia a seguito dell’eliminazione di tutte le parti esterne.

Un altro aspetto essenziale da sottolineare riguarda il fatto che tutti gli studi, da quelli in vitro a quello in vivo, parlano di danni a seguito di una lunga esposizione. Il rischio riguarderebbe nello specifico una maggior probabilità di avere a che fare con il tumore al colon.

In ogni caso, a sollevare i dubbi sull’attendibilità scientifica del regolamento è la già citata assenza di riferimenti a quantità entro le quali non ci sono rischi per la salute.

In attesa di una posizione più chiara da parte dell’autorità, il consiglio è quello di consumare gli integratori solo dopo aver consultato il medico curante.

